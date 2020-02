Juve-Inter nel caos. Nell'attesa di avere risposte certe in merito alla partita, se sarà a porte chiuse o aperte, in molti si stanno muovendo per saperne di più sui biglietti, soprattutto su quelli già acquistati, da buttare nel caso di una gara senza pubblico. Come scrive la Gazzetta: "C’è poi il tema del risarcimento per i tifosi che hanno acquistato già i biglietti e si ritrovano le porte chiuse. Alcune associazioni di consumatori spingono per una norma specifica (come per esempio per i rimborsi delle gite scolastiche annullate), ma per quanto riguarda il fronte calcistico dovrebbero valere le regole stabilite dai singoli club".