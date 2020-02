Antonio Conte non parlerà alla vigilia di Juve-Inter in ottemperanza alle norme per contenere in Coronavirus. Come riporta FcInternews.it, l'allenatore non risponderà alle domande dei giornalisti e ​in sostituzione verràrealizzato con il tecnico nerazzurro che domenica sera tornerà per la prima volta nel suo vecchio stadio ma non di fronte ai suoi vecchi tifosi che non potranno assistere alla partita che si giocherà a porte chiuse. Ieri sera, dopo la partita contro il Ludogorets, il tecnico nerazzurro ha lasciato l'intervista con Sky Sport dopo una domanda su Andrea Agnelli (LEGGI QUI)