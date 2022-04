Partita speciale, tifosa speciale @mafaldina88 all'Allianz Stadium per #JuveInter



Prima, però, un giro allo #JuventusMuseum! Tra trofei e medaglie, comprese le sue pic.twitter.com/hRPLY35Qk4 — JuventusFC (@juventusfc) April 3, 2022

Non solo Carlitos. Questa sera ci saranno tanti ospiti speciale ad osservare ilNei minuti prima della partita, pluricampionessa olimpica è stata a visitare lo Juventus Museum in cui sono esposti anche alcuni suoi trofei. Ora "la divina" sarà in tribuna ad assistere alla sfida. Di seguito il video.