Antonio Conte ha scelto. Christian Eriksen partirà in panchina contro la Juventus domenica sera all'Allianz Stadium. Il tecnico nerazzurro, come riportano diversi organi di stampa questa mattina, non si sente ancora pronto per lanciare dal primo minuto il centrocampista danese che è pure un'ottima pedina da inserire a gara in corso per cambiare, eventualmente, il corso della partita. Conte, inoltre, vuole presentare a Torino una squadra compatta che non conceda molto agli avversari. Anche per questo Eriksen è destinato a iniziare il derby d'Italia dalla panchina.