La Juventus ha comunicato che rimborserà i biglietti della partita contro l'Inter, che si è giocata allo Stadium a porte chiuse. Non tutti però, potranno beneficiare del servizio. Come si legge dal comunicato, ne sono esenti coloro che hanno acquistato abbonamenti, pacchetti e chi ha invece acquistato i biglietti di partite al momento rinviate.



Ecco la parte di comunicato in merito:

"​Tale iniziativa di rimborso riguarda esclusivamente l’acquisto da parte dei tifosi di singoli biglietti per la partita Juventus vs Inter acquistati tramite i canali ufficiali Juventus. Sono esclusi gli abbonamenti, i pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite ad oggi rinviate (a titolo esemplificativo e non esaustivo Juventus vs Olympique Lyonnais di Champions League e Juventus vs Milan di Coppa Italia): in relazione a tali situazioni, restano ferme le previsioni contrattuali vigenti anche in attesa delle determinazioni ufficiali in merito alle competizioni attualmente sospese. Ulteriori informazioni e comunicazioni saranno pubblicate sul sito Juventus.com"