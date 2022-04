Marcelo Brozovic è ufficialmente recuperato per la partita di domenica contro la Juventus. Il centrocampista croato ha svolto interamente in gruppo la seduta di allenamento dimostrando di aver completamente superato il problema al polpaccio. Se non arriveranno controindicazioni dalla rifinitura prevista per domani, contro la Juve ci sarà. Resta invece incerta la situazione di Stefan de Vrij, problema muscolare al polpaccio anche per lui: oggi lavoro differenziato e, anche in caso di recupero, sarà a disposizione della panchina.