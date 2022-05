Leonardo Bonucci e Carlo Pinsoglio scatenati a bordo campo. I due giocatori della Juve si sono confrontati a lungo - con parole vivaci, per usare un eufemismo - con la panchina dell'Inter, nei minuti immediatamente successivi alla doppietta con cui i bianconeri si sono riportati in vantaggio sui nerazzurri nella finale di Coppa Italia. Nel frattempo, intanto, il numero 19 ha iniziato a scaldarsi. Probabile un suo imminente ingresso in campo, forse anche per rilevare Giorgio Chiellini alle prese con qualche acciacco fisico.