Intervistato da Radio Radio, il noto conduttore tv e tifoso interista Paolo Bonolis ha detto la sua sul Derby d'Italia tra Juventus e Inter. "Ho visto una brutta partita da parte di tutti. L'Inter ha giocato in maniera speculativa, la Juventus ha attaccato tirando però pochissimo in porta, e l'arbitro ha fatto più caciara che altro", le sue parole. "Ci sono state decisioni arbitrali confuse e contorte. Match risolto da un episodio curioso. Il rigore per l’Inter c’era. Poi si è scatenata un’orgia davanti a Szczesny che ha portato alla ripetizione del rigore di Calhanoglu. I tifosi juventini sono arrabbiati? Posso capirlo, ma un’inca**atura ogni tanto non fa male. C’è chi porta cicatrici da decenni, quindi può anche capitare che la luna giri di traverso. Non è successo nulla di incredibile".