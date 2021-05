A Sky Sport, Paolo Bonolis ha parlato di Juventus-Inter: "Lo Scudetto dell'Inter è stato assolutamente meritato. Antonio Conte, nel corso della attuale annata calcistica, è stato bravo a dare una identità precisa ai suoi calciatori nonostante le difficoltà iniziali. Ora quello nerazzurro è un gruppo coeso, forte, finalmente vincente. Il mio voto non può che essere dieci e lode. La Juventus è sempre fortissima, ma a mio avviso non ha pagato la scelta di affidare la panchina a un esordiente come Pirlo".