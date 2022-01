Nicolò Barella è intervenuto al matchday program ufficiale dell'Inter per presentare la finale di Supercoppa Italiana di questa sera contro la Juventus. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "La Supercoppa è una partita a cui arrivo con tanta voglia di vincere, come tutti i miei compagni e credo anche la squadra avversaria: è una finale, dobbiamo cercare di portarla a casa per iniziare l'anno con un'ulteriore spinta di fiducia che ci può aiutare anche sugli altri fronti. La Juventus è la squadra che negli ultimi anni ha dominato il campionato italiano e rimane una formazione con grandissimi giocatori: è sempre difficile giocare contro di loro, però in questo momento i campioni d'Italia siamo noi, vogliamo anche questa coppa e faremo di tutto per vincerla. Cercheremo in tutti i modi di far felici i nostri tifosi".