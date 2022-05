Come ha raccontato Tuttosport, all'Olimpico sono attese ovviamente le cariche istituzionali del nostro calcio, come i presidenti di Figc e Lega Serie A, Gabriele Gravina e Lorenzo Casini ; ma anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò . Si aspetta una risposta anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ma l’attuale situazione internazionale dovrebbe spingere il capo dello Stato a rimanere al Quirinale. Per altro mercoledì pomeriggio alle 16 a Roma si svolgerà l’assemblea della Lega Serie A e quindi diversi presidenti potrebbero concludere la serata allo stadio.