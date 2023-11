Marco Guida di Torre Annunziata è l'arbitro che dirigerà l'incontro tra Juventus ed Inter. Un match sempre molto delicato per la rivalità tra le due squadre e in questo caso ancora di più, vista la classifica. C'è un solo precedente di Guida nei derby d'Italia. Era febbraio 2020, l'ultima giornata prima che poi il campionato si fermasse per il covid. In quel caso vinse la Juventus all'Allianz Stadium per 2-0, con le reti di Ramsey e Dybala.