Il commento della Gazzetta dello Sport alla vittoria dellacontro l'"Più Allegri di così, si muore. Con la maiuscola perché è stata l’apoteosi del calcio di Max: vittoria fondata sulla difesa, imbattuta in campionato per la quarta partita consecutiva, come non succedeva dal dicembre 2018; resistenza passiva e sofferta nel primo tempo, senza tiri in porta, contro un’Inter padrona del gioco; fiducia cieca nel contropiedone della gloria che infatti è arrivato grazie alle gambe veloci di Kostic, che prima ha mandato in gol Rabiot e poi il giovane Fagioli, al secondo squillo consecutivo; motivazioni feroci e agonismo esasperato, ben rappresentato dalle chiusure di Danilo e dalla scivolata di Bremer che ha sradicato la palla dai piedi di Brozovic, pronto al tiro, e avviato il raddoppio. La ciliegina sulla torta allegriana è stata la sostituzione di Milik, con finale senza punte di ruolo".