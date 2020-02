Annullata la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Inter. Come comunicato dal club bianconero "in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, domani, sabato 29 febbraio, la conferenza die in sostituzione verrà diffuso un contributo di Inter TV realizzato con il tecnico nerazzurro che ieri ha lasciato l'intervista di Sky Sport dopo una domanda su Agnelli (LEGGI QUI cosa è successo).