Nell'edizione odierna di Tuttosport, Luca Beatrice parla così di Juve-Inter: "A ripensare a ciò che è accaduto dopo la sfida del 3 aprile tra Juventus e Inter il se questa volta appare d’obbligo. Se a dirigere la gara ci fosse stato un arbitro più preparato e meno timido di Irrati, se al Var non l’avessero combinata davvero grossa, forse potremmo davvero parlare di un finale diverso per questo campionato. Il rigore concesso all’Inter, parato e fatto ripetere, il clamoroso fallo non visto su Zakaria hanno pilotato la partita in un certo modo, interrompendo il lungo filotto di risultati positivi e una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. La Juventus giocò bene, non meritando di perdere".