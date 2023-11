Da sempre,. Negli ultimi anni, ci sono stati tanti obiettivi in comune; uno su tutti, Bremer, che sembrava destinato a passare dal Torino ai nerazzurri prima poi di restare sotto la mole ma con l'altra maglia della città. Uno "scontro" che potrebbe ripetersi nei prossimi mesi, in particolare per alcuni colpi a parametro zero.Il primo è Piotr Zielinski, che a meno di sorprese (le trattative per il rinnovo si sono arenate dopo l’iniziale ottimismo di entrambe le parti) si libererà dal Napoli a parametro zero a luglio, scrive la Gazzetta dello Sport. Il polacco è un pallino di Giuntoli, che lo ha portato proprio al Napoli. Insieme hanno vinto l'ultimo scudetto e c'è la stima reciproca. Dall'altra parte però, l'Inter ha già sondato il terreno con l'agente del giocatore, Bartlomiej Bolek, proponendo un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro. La Juve potrebbe pareggiare o alzare anche la proposta, soprattutto in caso di addio di Rabiot.Zielinski però non è l'unico profilo che interessa ai due club. Per la difesa infatti, occhi puntati su Tiago Djaló, difensore del Lilla in scadenza di contratto il 30 giugno 2023. In questo caso, l'Inter è in pole e la fumata bianca non è così lontana. La Juve comunque rimane in corsa anche se sta valutando altri profili come Lloyd Kelly del Bournemouth, su cui c'è il Milan.