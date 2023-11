Duelli in campo, duelli fuori. E l'elenco non è certo breve. Juventus e Inter sono pronte a sfidarsi domani sera allo Stadium per un big match scudetto, ma non solo. I bianconeri, infatti, hanno di recente messo nel mirino Assan. E' lui il nuovo talento del calcio tedesco, un classe 2006 che sta impressionando con lo Schalke 04 in 2.Bundesliga e che piace a Bayern Monaco e Lipsia. Con loro, però, ci sono proprio Juventus e Inter in testa, oltre al MilanQualità e duttilità, oltre a un fisico importante, sta raccogliendo sempre più estimatori. Ma quanto costa? Il giovane talento ha un contratto fino al 2027, ma anche una clausola da 12 milioni che si attiverà quando il 9 maggio compirà 18 anni. Per prenderlo a gennaio servirà quasi sicuramente una cifra superiore ai 20 milioni, dopo battere la concorrenza. E Ouédraogo? Sembra intenzionato a termine l’annata nello Schalke 04. Anche per riprendersi dall'infortunio patito al Mondiale U17, che lo riporterà in campo solo da metà gennaio in avanti. Le relazioni ricevute da Giuntoli - sottolinea Tuttosport - sono eccellenti: "Ouédraogo - figlio d’arte, suo padre Alassane è stato terzino destro, nazionale del Burkina Faso - nasce centrocampista centrale, ma è abilissimo in entrambe le fasi, sia in quella di interdizione, che quella offensiva. Nel club è stato utilizzato da centrocampista centrale, trequartista e pure ala sinistra: per i suoi tifosi, è l’erede di Julian Draxler a cui ha “scippato” il record di più giovane marcatore dello Schalke 04 segnando la sua prima rete da professionista a 17 anni e 80 giorni. Già importante la carriera con le nazionali giovanili tedesche con cui ha vinto la scorsa estate l’Europeo Under 17 da capitano", si legge. Un nuovo investimento per il futuro può essere presto pronto, gli occhi sono puntati.