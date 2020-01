Altro scontro di mercato tra Beppe Marotta e Fabio Paratici. Altro scontro tra Juve e Inter. Dopo l'arrivo di Kulusevski alla Juve e la trattativa avanzata tra l'Inter e Christian Eriksen c'è anche il nome di Chong tra le due compagini che lottano per lo scudetto. Ieri l'agente del calciatore è stato avvistato nella sede dei nerazzurri dove ha offerto il centrocampista del Manchester United che va in scadenza al termine della stagione. Può essere lui il nuovo colpo alla Pogba che ha in mente la Vecchia Signora ma adesso pure l'Inter si è messa di mezzo. Il futuro della stellina dell United sarà in Italia? E se sì a Milano o a Torino?