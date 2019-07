La Juventus disintegra i record. La stagione ancora non ​​è ancora cominciata, ma già i bianconeri mettono sul piatto numeri importanti. Dopo i 2,5 milioni di telespettatori sincronizzati su Sport Italia per l'esordio di ICC con il Tottenham, ecco che i dati Auditel schizzano ancora in avanti per la seconda partita, contro l'Inter. Con il 10,16% di share, la gara giocata in Cina ha fatto registrare numeri da capogiro, per un incontro "amichevole": 2,7 milioni di appassionati erano davanti alla TV.