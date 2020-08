Il Chelsea è pronto a salutare N'Golo Kanté. L'ex centrocampista del Leicester è stato messo in vendita dai Blues e la scelta potrebbe interessare anche la Juventus. Secondo la stampa inglese i bianconeri sono pronti a un testa a testa - l'ennesimo sul mercato - con l'Inter: sia Sarri che Conte hanno già allenato Kanté che quindi nella prossima stagione potrebbe anche sbarcare in Italia. Classe '91, ha un contratto fino al 2023 e serviranno più di 30 milioni per portarlo via da Londra.