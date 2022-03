Vada come vada, Juventus-Inter sarà una resa dei conti. Non solo sul campo ma anche sul fronte economico, se è vero che il big match del 3 aprile riporterà all'Allianz Stadium un certo Beppe Marotta, tra gli autori della "rinascita" bianconera con l'apertura del ciclo dei nove scudetti consecutivi. Ritenuto a un certo punto non più funzionale ai piani della Vecchia Signora, il dirigente ha continuato la sua carriera proprio tra le file dei rivali nerazzurri, dove il suo arrivo ha avuto indubbiamente gli effetti sperati riportando il club alla vittoria e a un ruolo da protagonista a livello nazionale.

Come riflette Tuttosport, è più difficile giudicare invece il peso del suo addio alla Juve, che senza di lui ha dato avvio a una strategia di mercato più arrembante (o azzardata): dopo Cristiano Ronaldo si è passati a Matthijs De Ligt, Federico Chiesa e - ciliegina sulla torta - Dusan Vlahovic, impegnando cifre mai raggiunte prima per giocatori comunque giovani, con ancora tanto da dimostrare. Da parte sua, solo al primo anno all'Inter Marotta ha speso quasi 250 milioni di euro (a seguire 75 e 88), pur senza mai varcare la soglia dei 50 per un singolo giocatore.

Mettendo a confronto un triennio di mercato (senza considerare la prima stagione milanese dell'ex ad bianconero, entrato in carica solo a dicembre), i nerazzurri hanno sborsato 408.5 milioni contro i 467.6 dei bianconeri, con Paratici e Cherubini prima, e con Cherubini e Arrivabene poi. Posto però - scrive ancora Tuttosport - che per la Juve si aggiungeranno certamente i 40 milioni più eventuali bonus da versare alla Fiorentina per il riscatto di Chiesa e i 28 per quello di Kean. Da sottolineare anche che, in tutto ciò, la Vecchia Signora ha ringiovanito la rosa abbassando l'età media a 27 anni, contro i 30 della prossima rivale in campionato. Per provare a capire chi ha investito meglio, ora la palla passa al campo: anche in questo senso, il Derby d'Italia del 3 aprile potrebbe consegnare un verdetto importante.