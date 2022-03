Qualche biglietto disponibile c'è ancora, ma la sensazione è che si vada verso il tutto esaurito. L'Allianz Stadium sarà in versione "grandi notti" per il big match tra Juve e Inter di domenica sera, con l'incasso che dopo i periodi di magra dovuti al Covid sarà probabilmente superiore ai 2.5 milioni di euro (hospitality esclusa): difficile, comunque, che si possa arrivare al record dell'impianto, per cui si dovrebbero superare i 3 milioni. Sarà sold-out anche il settore ospiti, seppur la Curva interista abbia già fatto sapere che non sarà della partita: "Una scelta dolorosa ma inevitabile", la sola spiegazione diffusa su Facebook.