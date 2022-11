Massimilianoparla inalla vigilia di"Partita importante, importante perché è il derby d'Italia, è Juve-Inter, è comunque una partita sempre molto sentita, ad alta tensione ed è bella da giocare"."Sono recuperati, l'unico dubbio è Vlahovic, non sta bene ancora. Vediamo domattina se sta bene o meno. Gli altri due li valuterò, se uno dalla panchina o se giocherà uno dei due"."Bremer o Bonucci? Staffette ipotizzabili sono sempre difficili, sceglierò e a partita in corso vedremo come va la partita, se ci sarà bisogno. Le sostituzioni saranno importanti"."Quante partite? Dipende anche da come si svolge, l'Inter è forte fisicamente, molto esperta, serve una bella partita, con coraggio, sapendo i loro punti di forza. Bisogna lavorare su quello. Ci aspettiamo una bella partita da parte di entrambi. Domani è importante, l'arbitro Doveri è alla 200esima e gli faccio i complimenti e l'in bocca al lupo per domani. Sarà una gara da gestire al meglio"."L'ho trovato bene, piacevole sorpresa, si doveva sbloccare a livello mentale, ora sarà da aumentare il minutaggio. Sarà della partita"."La formazione non l'ho ancora decisa, poi vedremo. Non è come il Paris, sarà una partita diversa"."Siamo più attenti, sereni nella partita. La Juve sta facendo un percorso per tornare a essere competitiva. Adesso abbiamo trovato dei giovani che sapevamo delle loro qualità, hanno giocato partite importanti, sono giocatori su cui posso fare affidamento"."Domattina vedrò se è a disposizione, non sta bene, ha saltato giorni di allenamento. Ha quest'infiammazione pubalgica, dovrò valutare domattina. Se mi darà disponibilità, verrà in panchina. Sennò evito di portare un giocatore che non può giocare"."Già decisiva? No, partita della svolta no, il campionato è lungo, ci darebbe la possibilità di dare continuità ai risultati finora, sapendo di affrontare un avversario forte"."Faremo il possibile per invertire quest'inerzia. Quest'anno dobbiamo cercare di farlo, non sarà facile. L'Inter squadra molto, molto forte":"No, assolutamente no. Fa parte del campionato, dopodomani poi avremo altre partite, siamo a rincorrere, con una squadra come il Napoli che sta facendo un campionato straordinarie"."Titolari? Non lo so, domattina valuterò e deciderò, durante la partita ci sarà bisogno di tutti"."Due ruoli completamente diversi, Federico è un attaccante e svaria sugli esterni. Possono coesistere, dipende poi dalla partita"."Li ho visti bene come tutti, bisogna mantenere un equilibrio e riabituarsi a vincere. Fa parte di un percorso, di una crescita, di una squadra, di giovani come li chiamate voi... fortunatamente ho giocatori più esperti che danno una mano a me e loro. Avere Bonucci, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Di Maria che danno l'esempio è importante per i ragazzi"."Sarebbe importante, ma il campionato è lungo, ci sono tanti punti a disposizione. Domani bella da giocare: mai battuta l'anno scorso, starà a noi fare tutto il possibile per invertire la tendenza".