Massimiliano Allegri sta pensando ad una possibile sorpresa in difesa per la finale di Coppa Italia, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Luca Pellegrini infatti si candida ad un posto da titolare per la corsia sinistra. A destra dovrebbe giocare Danilo mentre i centrali dovrebbero essere Chiellini e De Ligt. Si accomoderebbe in panchina Leonardo Bonucci.