Entrambi, anche se non lo dicono espressamente, hanno lo stesso obiettivo: lo. Massimilianoe Simone, che domenica sera si affronteranno all'Allianz Stadium, non vogliono lasciare nulla di intentato in questa stagione per puntare fino alla fine, rispettivamente con, al titolo tricolore, che in questa fase sarebbe importantissimo per entrambi (seppur per ragioni diverse).Come riflette La Gazzetta dello Sport, per il livornese è innanzitutto una questione di rivincita personale, o riscatto che dir si voglia: negli ultimi due anni, infatti, con i bianconeri non è andato neanche lontanamente vicino a questo traguardo, finendo costantemente nel mirino dei tifosi che tra l'altro tuttora continuano spesso e volentieri a invocarne l'addio per il solito problema della mancanza di gioco. Discorso diverso per l'ex Lazio, il cui obiettivo è più che altro quello di cancellare la delusione del titolo sfuggito nel 2022 e poi andato ai cugini del Milan, in una stagione che sembrava davvero sorridere all'Inter. E poi il 47enne aveva accarezzato l'idea già nel 2020 con i biancocelesti, fiaccati proprio sul più bello dalla pandemia e poi "schiacciati" dalla Vecchia Signora. Motivazioni differenti, dunque, ma lo stesso obiettivo in testa. Molto della corsa scudetto di Juve e Inter, di Allegri e Inzaghi, passa dalla sfida di domenica.