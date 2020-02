A tre giorni da Juventus-Inter, ecco che l’AIA annuncia le designazioni arbitrali: il Derby d’Italia sarà diretto dal fischietto di Marco Guida. Un arbitro che Conte e Marotta ricordano bene. Gli episodi risalgono a gennaio 2013, quando entrambi erano rispettivamente allenatore e amministratore delegato dei bianconeri. Guida fece scatenare la loro furia per una direzione giudicata ‘vergognosa’ dal tecnico salentino, in occasione di un Juve-Genoa finito 1-1 con le reti di Boriello e Quagliarella. A fine partita, intercettati dalle domande dei giornalisti, i due non le mandarono a dire all’arbitro, tra rigori non concessi e pochi minuti di recupero. L’incrocio si ripresenterà domenica sera allo Stadium, a distanza di sette anni. Tra l’altro, quella di Guida è la prima direzione annuale dell’Inter.