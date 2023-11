Saranno due settimane infuocate quelle a cui sta per andare incontro il popolo italiano, che saprà se avrà diritto a 'partecipare' ai prossimi Europei, o se, invece, dovrà fare affidamento anche questa volta ad un eventuale spareggio. Ma il pensiero dei tifosi diricade maggiormente su quello che sarà il big match dell'Allianz Stadium in programma domenica 26 novembre alle ore 20:45, dove in palio ci sarà la testa della classifica. Nerazzurri e bianconeri non si presentavano a questo confronto con un distacco così sottile da almeno due stagioni e un'ipotetica vittoria potrebbe cambiare il destino non solo della Juventus, ma del campionato stesso.- Intendiamoci, se proviamo a fare un paragone tra le due squadre,, che ha dovuto fare i conti con le squalifiche di Pogba e Fagioli, ma che comunque, non sarebbero bastati a colmare il gap con l'organico di Simone Inzaghi. Inoltre, un altro punto a favore della squadra milanese èe che è stato perfezionato con arrivi mirati nell'ultima campagna acquisti. Questo rende l'Inter una. Al contrario, ladeve ancora trovare quella solidità che caratterizza i nerazzurri, madel campionato, se consideriamo che 4 delle 7 reti sono arrivate nella disastrosa trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo e che quindi, può ritenersi un totale calo di concentrazione e di attenzione da parte dei bianconeri, sul quale bisogna lavorare ancora. Per ultimo, ma non meno importante, è da considerare il, alla quale i bianconeri non parteciperanno e che di conseguenza- Di contro, invece, c'è lo scarso rendimento degli attaccanti di Allegri, che però vengono compensati dal collettivo e dall'unione di un gruppo che sta diventando sempre più coeso. Se tiriamo le somme, dunque, viene fuori tutta la, ma anche quelle che sono le, che ora comincia a sognare anche per qualcosa che vada oltre la qualificazione alla prossima Champions League.