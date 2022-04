C'è rabbia e probabilmente delusione per la sconfitta nel Derby d'Italia. Colpisce che al triplice fischio soltanto cinque giocatori della Juventus si siano fermati a salutare, ringraziare e forse scusarsi con i tifosi presenti. I bianconeri sono corsi tutti quanti negli spogliatoio eccetto Paulo Dybala, Mattia Perin, Danilo, Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci.



L'ACCADUTO - La Joya e Danilo hanno anche regalato la loro maglia a due tifosi presenti allo Stadium. Dopo una serata così resta tanto rammarico, delusione e rabbia per gli episodi arbitrali dubbi. Ciò che colpisce però sono soltanto i cinque giocatori che si fermano a ringraziare i presenti in uno stadium sold out per la prima volta da due anni.