di Federico Mariani

La linea telefonica tra la Milano nerazzurra e la Torino bianconera continua ad essere assai trafficata. Tutta colpa della ventata d’aria nuova portata dall’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. L’ex condottiero dei primi tre scudetti del nuovo ciclo della Juventus sta iniziando a programmare le prossime mosse per trovarsi ai nastri di partenza con una squadra costruita a sua immagine e somiglianza. Le manovre del mercato interista sembrano destinate ad intrecciarsi fortemente con le prossime iniziative della Vecchia Signora per diversi motivi.



MAURITO – Ovviamente molto, se non tutto, ruota attorno al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è reduce da una stagione assai travagliata, fatta di discussioni ed incomprensioni con la società milanese. Nonostante le rassicurazioni fornite dall’entourage del giocatore, il divorzio è apparso subito come un’ipotesi assai realistica. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Conte avrebbe azzerato ogni dubbio: via l’ex capitano per rendere lo spogliatoio più solido. Un’occasione unica per la Juventus, che da tempo fiuta un clamoroso colpaccio. SCAMBIO – L’Inter ha preso tempo per riflettere sulle strategie da adottare sul mercato dopo la notizia dell’imminente addio a Icardi. Ed i nerazzurri hanno intenzione di non privarsi di un proprio gioiello in cambio di nulla. Il valore di Maurito è calato fortemente nel corso dell’anno, ma Beppe Marotta è convinto che il curriculum dell’argentino basti a giustificare una maxi offerta. O uno scambio alla pari. Così prende corpo l’idea di uno scambio con la Juve per Paulo Dybala. Un vero e proprio tango che porterebbe l’attaccante da affiancare a Ronaldo per i bianconeri e la seconda punta tuttofare ideale per Conte in casa nerazzurra. La trattativa non è semplice, ma potrebbe decollare. L’asse Milano-Torino si fa sempre più caldo e non solo per l’inizio dell’estate.