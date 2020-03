Juve-Inter a porte chiuse. La decisione è stata maturata questa settimana dopo che si è capito che era praticamente impossibile portare avanti il calcio a porte aperte mentre il resto del paese quasi in isolamento. Tra le partite che si giocheranno senza spettatori, come noto, c'è Juventus-Inter. Secondo quanto scrive Repubblica anche il post gara del big match dell'Allianz Stadium si svolgerà con rigide misure di sicurezza: niente conferenze stampa post-gara e nessuna intervista in mixed zone. A fine partita tutti a casa, anche questo è il calcio al tempo del coronavirus.