Si può giocare a porte chiuse. Juve-Inter 'in quarantena', a raccontarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il Derby d'Italia - e cioè la gara scudetto - potrebbe giocarsi senza pubblico e senza spinta dei tifosi bianconeri. Chiaramente, a causa del Coronavirus.



POSSIBILITA' - Non solo: ancor più clamorosamente, si potrebbe giocare in campo neutro. Sarebbe il piano B della Juve, che potrebbe chiedere lo spostamento in un altro stadio, in una città non coinvolta dalle problematiche del virus. Difficile, ma non impossibile: sarebbe come la finale del 1990 di Coppa Uefa, vinta ad Avellino (scelse la Fiorentina) e lo scudetto del 2012 vinto a Trieste (anche lì: 'colpa' del Cagliari). RINVIO - La possibilità rinvio invece appare improbabile. La data non dovrebbe cambiare: si dovrebbe ugualmente giocare domenica sera. Per due motivi: è molto complicato trovare una data in cui recuperare dati gli impegni europei delle due squadre; la stessa Regione Piemonte ha sospeso le manifestazioni sportive fino a sabato 29. Chiuso lo Stadium (museo e tour) fino a nuovo ordine...