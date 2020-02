Your browser does not support iframes.

La Juventus prende parte delle prime pagine dei giornali, tra poche ore in edicola. In un weekend anomalo per via del coronavirus e della conseguente sospensione di quattro partite su dieci, la vittoria della Juve contro la Spal è già alle spalle, perché la settimana più importante sta per cominciare. Prima la Champions League contro il Lione, poi l'Inter all'Allianz Stadium con il rischio di dover giocare la partita a porte chiuse. Ne scrive infatti Tuttosport, con il Corriere dello Sport che punta sulla riapertura degli stadi. Ma non solo.



