Il campionato di calcio di Serie A riparte, ma senza pubblico. La decisione, arrivata ieri per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus, ha trovato il plauso di tutto il calcio che, strozzato dal fitto calendario, avrebbe avuto difficoltà nella gestione di altri rinvii. Così, da recuperare ci saranno solo le quattro partite saltate lo scorso week-end, mentre le prossime, tra cui Juventus-Inter, si giocheranno a porte chiuse. Superata quindi la questione sanitaria, si è creato un secondo problema che, ovviamente, coinvolge i tifosi abbonati e non che, per le partite in programma nella prossima giornata, avevano già acquisito il biglietto di ingresso.



Un problema che non tutte le squadre affrontano nello stesso modo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Infatti, per 11 club di Serie A, da regolamento, non è previsto alcun rimborso per partite che si giocano a porte chiuse. Una di queste società, è proprio la Juventus che, al momento, vedrebbe "salvato" l'incasso della partita. L'ultimo Juve-Inter, infatti, fece registrare più di 40 mila spettatori, con un incasso totale per il club di ​3.163.509,00 euro. Numeri che, se la Juventus seguisse la sua politica, finita tra l'altro sotto l'occhio dell'Antitrust, permetterebbero al club di non perdere l'incasso di una partita di cartello, considerando che già si registrerà un calo degli incassi per tutte le attività legate allo stadio (lo scorso anno, su 74 milioni di incasso totale dallo Stadium, 21 milioni derivavano dalle attività extra campo). Cifre significative, quindi, ma non è detto che il club sia così fermo nella sua decisione. Infatti, mentre il Milan si sta già preoccupando per rimborsare i tifosi della gara contro il Genoa, anche la Juventus potrebbe ammorbidire la sua posizione. I prezzi dei biglietti per la sfida con l'Inter erano alti, dai 70 ai 300 euro, e così, come spiega Il Corriere dello Sport, potrebbe esserci un cambio di rotta. Il presidente Andrea Agnelli, deciderà oggi la linea del club, tenendo conto, scrive sempre corsport, che una clausola che non contempli l'indennizzo sul prezzo del biglietto potrebbe essere considerata "vessatoria". Anche secondo Tuttosport la posizione della Juventus non è ancora quella definitiva: non resta che aspettare, per capire se per i tifosi ci sarà, o meno, la possibilità di un rimborso.