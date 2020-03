Juve-Inter si giocherà domenica sera all'Allianz Stadium ma a porte chiuse. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega chi sarà autorizzato ad entrare allo stadio in occasione del big match. ​ci saranno circa 500 persone sparse. ​la Lega autorizza un massimo di 100 persone con funzioni connesse con l’organizzazione del match. Oltre a loro ci saranno gli incaricati della Procura federale, medici antidoping, addetti alla pubblica sicurezza o organi di stampa, 150 giornalisti. Oltre a loro ogni club è autorizzato a portare un proprio fotografo ufficiale e un uomo del digital per aggiornare via social.