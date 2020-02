Your browser does not support iframes.

Il Coronavirus continua a condizionare anche il mondo del calcio. Allerta massima, non c'è big match che tenga. E allora anche la super sfida tra Juventus e Inter in programma domenica sera si giocherà a porte chiuse. I tifosi che avevano già comprato il biglietto per la partita non verranno rimborsati dalla Juventus, che incasserà così come previsto la cifra guadagnata dalla vendita dei tagliandi. Sulla questione si è creata una grande polemica tra i tifosi che non hanno preso benissimo la decisione della società



Sfoglia la gallery per leggere i messaggi dei tifosi sul mancato rimborso dei biglietti di Juve-Inter