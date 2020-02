Ora è ufficiale, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ha parlato ai microfoni del Tg2 riguardo la possibilità di disputare le sfide del prossimo turno di campionato a porte chiuse. Ecco le sue parole: "Ci sono già provvedimenti che vietano gli eventi fino a domenica prossima. Inizialmente erano per Lombardia, Veneto e Piemonte, ora abbiamo allargato anche a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria. Resta il divieto di manifestazioni sportive, per alcuni eventi abbiamo dato la disponibilità a svolgerli a porte chiuse. Il provvedimento non è stato esteso al resto d'Italia perché non esistono le condizioni per prendere misure gravi". Juventus-Inter verrà quindi giocata a porte chiuse a causa del Coronavirus (Covid-19). Il Ministro ha poi aggiunto: ​“Il decreto verrà firmato tra stanotte e domattina . Non abbiamo ritenuto di dover estendere il provvedimento al resto d’Italia perché, come ci ha spiegato la comunità scientifica, in questo momento c’è una zona di focolai che abbiamo limitato, mentre per il resto d’Italia non esistono condizioni per creare allarmismo e prendere misure altrettanto gravi”.