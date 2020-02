Juventus-Inter si potrebbe giocare a porte aperte ma una decisione definitiva verrà presa solo oggi alle 18 quando inizierà una riunione della Regione Piemonte ​per stabilire se mitigare le misure di restrizione imposte dal governo per il coronavirus. In questo momento, infatti, il big match di domenica sera si giocherà a porte chiuse, senza pubblico, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il paese. "La questione - scrive Ansa - potrebbe essere più chiara dopo la riunione convocata alle 18 in Regione, dove il presidente Alberto Cirio incontrerà prefetti, i sindaci e presidenti delle Province. Nell'ordinanza firmata il 23 febbraio dal ministero della Salute e dal presidente della Regione, infatti, le misure urgenti per il Coronavirus scadono il 29 febbraio. E ieri sera la Regione ha fatto trapelare la possibilità della richiesta di mitigazione delle misure per la nuova ordinanza".