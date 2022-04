Manca sempre meno a Juve-Inter. Domani sarà giorno di vigilia e, come sempre, Mister Allegri incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa prepartita. Appuntamento fissato per le 14:00, ovviamente LIVE su Juventus TV. Conferenza da seguire testuale anche su ilBianconero.com. Prima la squadra scenderà nuovamente in campo al mattino per una nuova sessione di allenamento. Lo scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale.