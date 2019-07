Juve-Inter non è mai un'amichevole e anche per questo l'attesa tra i tifosi bianconeri e nerazzurri è alta quasi come se si trattasse di una partita di campionato. Quella di Nanchino, invece, è solo la seconda partita stagionale per entrambe le squadre, una sfida che appunto è amichevole solo sulla carta. La partita sarà trasmessa in diretta alle ore 13.30 su Sportitalia. Su Ilbianconero.com potrete seguire la diretta testuale della partita e tutti gli approfondimenti pre e post-gara, comprese le interviste ai protagonisti.