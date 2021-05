E' stato designato l'arbitro della penultima giornata di campionato, la trentatreesima, nella quale la Juventus di Andrea Pirlo ospiterà l'Inter già campione. Partita mai banale, nella quale i bianconeri hanno bisogno dei tre punti per continuare a lottare per la qualificazione in Champions League. Dirigerà la gara Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo, insieme a lui i guardalinee Longo e Valeriani e il quarto uomo Guida. Al Var ci sarà Irrati, sosenuto dall'Avar Peretti.



LA SCELTA - Calvarese è l'arbitro di Cagliari-Juventus e dell'ammonizione a Cristiano Ronaldo per l'intervento su Cragno che ha scatenato le polemiche e le reazioni di chi avrebbe voluto l'espulsione del portoghese per l'entrata fallosa. Prima di quella gara, tra l'altro, Ziliani aveva commentato così la scelta di far arbitrare la Juve a Calvarese: "È vero, si torna sempre sul luogo del delitto. Ma rivedere Calvarese arbitro di Cagliari-Juventus dopo gli orrori del 2018, quando da solo fece vincere la Juve, forse è troppo".