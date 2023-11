Quello di domenica sarà il confronto numero 181 in Serie A tra, numero 249 invece se si considerano tutte le partite ufficiali tra le due squadre. È la partita disputata più volte nella storia del nostro calcio, non a caso ribattezzata già nel 1967 da Gianni Brera come “Il Derby d’Italia”. La Vecchia Signora ha conquistato 112 successi complessivi contro i nerazzurri, mentre sono stati 61 i pareggi e 75 le vittorie dell’Inter. In Serie A, la Juventus ha segnato 258 reti contro questa rivale, a fronte delle 207 subite.