DA WEAH A ALEX SANDRO E DANILO, IN GALLERY IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI.

La giornata in casa Juve è iniziata con la notizia di, che ha lasciato anticipatamente il ritiro dell'Italia under 21 per una lombalgia che già lo aveva limitato contro il Cagliari. Non è il primo bianconero costretto al forfait con la nazionale; precedentemente anche Manuel Locatelli era rientrato alla Continassa. Una situazione da monitorare attentamente visto che i problemi fisici riguardano il reparto di centrocampo, già messo a dura prova per le squalifiche di Fagioli e Pogba.Tra 10 giorni ci sarà la partita più importante di questa prima parte di stagione, all'Allianz Stadium arriva l'Inter, in palio il primo posto in classifica. L'apprensione per la situazione a centrocampo in casa Juve c'è, anche se Miretti e Locatelli non sono gli unici che stanno provando a recuperare per il derby d'Italia.