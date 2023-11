il match più importante della stagione fin qui. Per quello che ha sempre significato il derby d'Italia e per la classifica, che vede i nerazzurri primi con due punti di vantaggio sui bianconeri. All'Allianz Stadium domenica sera c'è in palio il primato. L'Inter può allungare, la Juve sorpassare. Le interviste, pronostici, sensazioni, di questi giorni ora lasceranno spazio alle parole dei due allenatori in conferenza stampa.Alle 12:30 parlerà Simone Inzaghi mentre poco dopo, alle 14:00, è il turno di Massimiliano Allegri. Ancora dubbi da sciogliere per entrambi. Da una parte infatti il tecnico nerazzurro dovrà decidere se convocare il grande ex, Juan Cuadrado , mentre in casa Juve, il punto di domanda riguarda Manuel Locatelli. Se la presenza o meno del centrocampista italiano può cambiare molto nella formazione della Juve, Inzaghi non ha dubbi su chi schierare all'Allianz Stadium. Acerbi e Darmian prenderanno il posto di Bastoni e Pavard, con De Vrij in mezzo. Allegri invece, dovrà sciogliere il dubbio in attacco, resta leggermente avanti Kean per fare coppia con Chiesa.JUVE: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Chiesa, Kean.INTER: Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.