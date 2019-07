IL TABELLINO



JUVE-INTER: 1-1 (5-4 dcr)



Marcatori: 10' aut. De Ligt, 68' Ronaldo



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (46' Buffon); Cancelo, De Ligt (46' Demiral), Bonucci, De Sciglio; Rabiot, Pjanic (64' Emre Can), Matuidi; Bernardeschi, Higuain (46' Mandzukic), C. Ronaldo. All. Sarri



INTER (3-5-2): Handanovic (1′ st Padelli); D’Ambrosio, De Vrij (77' Bastoni), Skriniar (77' Ranocchia); Candreva (86' Agoume), Gagliardini (77' Borja Valero), Brozovic (77' Barella), Sensi (77' Joao Mario), Dalbert; Perisic (77' Puscas), Esposito (77' Longo). All. Antonio Conte



Ammoniti:​ D'Ambrosio (I), Bonucci (J)



Arbitro: Zhang.



I RIGORI - Ranocchia errore (I), Cancelo gol (J); Puscas gol, Ronaldo gol; Longo errore, Emre Can gol; Joao Mario gol, Rabiot errore; Barella gol, Bernardeschi traversa; Borja Valero errore, Demiral gol.