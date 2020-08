Edin Dzeko è un profilo che interessa e non poco alla Juventus. Il periodo del casting bianconero per l’attacco si sta restringendo, e il bosniaco della Roma è un serio candidato anche se gode di mercato estero. Come riporta Tuttosport, la concorrenza non è rappresentata solo dall’Inter ma anche dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Un trittico di mercato, dove tutto dipende dalle scelte della Roma sul futuro di Dzeko, che guadagna 7,5 milioni di euro all’anno.