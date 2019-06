Diego Simeone lo insegue da tempo, la Juventus potrebbe scipparglielo sul più bello: parliamo di Nélson Semedo, terzino classe ’93 del Barcellona che piace all’Atlético Madrid. Il Cholo avrebbe inserito il suo nome fra le priorità del mercato in entrata e lo stesso giocatore - reduce da due stagioni ricche di alti e bassi - avrebbe accolto volentieri l’opportunità di trasferirsi al Wanda Metropolitano. Ma, come riporta AS, adesso l’inserimento dei bianconeri rischia di far naufragare il tentativo dell’Atlético: la Juve ha sondato il profilo di Semedo, il portoghese è un possibile innesto per il dopo-Cancelo.