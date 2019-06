Tra i protagonisti della finale di Champions League ci sarà anche Kieran Trippier, terzino del Tottenham che potrebbe approdare in Italia dopo la sfida del Wanda Metropolitano. Il Napoli si era fatto avanti, raggiungendo un accordo di massima con il giocatore, poi le valutazioni sono cambiate: Ancelotti spingeva per il nazionale inglese, ma il presidente De Laurentiis ha preferito andare su un profilo italiano come Di Lorenzo. Ecco perché il profilo di Trippier è stato momentaneamente accantonato dal club partenopeo in attesa di capire quale sarà il destino di Hysaj e Malcuit. In questo scenario, riporta Sky Sport, si è inserita la Juventus: Paratici ha chiesto informazioni all’entourage di Trippier in vista di una possibile cessione di João Cancelo.