Secondo il Corriere di Torino, nei giorni scorsi i bianconeri avrebbero fatto un tentativo per riaprire la partita legata a Memphis Depay. L’attaccante olandese, in uscita dal Lione a parametro zero, è vicinissimo al Barcellona ma la Vecchia Signora avrebbe tentato di capire se vi fossero margini per un inserimento last minute.



Un fatto ribadito anche dal Mundo Deportivo, che spiega come dopo dopo il caso Wijnaldum - a un passo dal Barcellona e ora vicinissimo al Paris Saint-Germain - i blaugrana rischiano di veder sfumare anche Depay.