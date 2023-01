Ilè ormai allo sprint finale. Ma nella corsa a Weston, secondo Tuttosport, non è ancora escluso l'inserimento di un'altra big inglese: si tratta dell', che già più volte è stato accostato al centrocampista statunitense. Un eventuale tentativo last minute dei Gunners, ovviamente, potrebbe sparigliare le carte in tavola, nonostante il giocatore abbia già dato il suo parere favorevole al trasferimento tra le file del Leeds.