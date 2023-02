La settimana che è appena cominciata sarà forse una delle più cruciali dell'intera stagione della Juventus, chiamata a giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Euopa League nalla gara di ritorno contro il Nantes. Si ripartirà dall' 1-1 dell'Allianz Stadium, in un match che aveva visto la Vecchia Signora imporsi per tutti i 90 minuti di gioco e pagando l'unica sbavatura di tutta la serata, dalla quale ne è scaturito il contropiede che portò poi al pareggio dei francesi.- Ma serve comunque maggior impegno rispetto a quanto fatto nei primi 90 minuti, soprattutto sfruttare al meglio le occasioni da gol che vengono costruite e raramente sfruttate a dovere, come capitato appunto nella sfida di giovedi scorso, dove vennero sprecate una miriade di situazioni vantaggiose. Il primo sostegno dovrà arrivare dai centrocampisti, con Rabiot e Locatelli chiamati ad inserirsi con più frequenza tra le linee e pronti a capitalizzare qualora si creasse l'opportunità. Basti pensare all'azione che porto al gol di Vlahovic nella sfida dell'andata, con un incursione di Rabiot e il colpo di testa di Chiesa a smarcare l'ex attaccante della Fiorentina, libero di depositare a rete.- Sarà proprio DV9 una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Allegri, ma per funzionare al meglio necessita del supporto di tutti i suoi compagni. Da quando ha fatto il suo rientro in campo sembra essere tornato quello di una volta, realizzando 3 reti in 4 match e con un gol annullato al Picco domenica scorsa. Ecco perchè, ora più che mai serviranno le 'sfuriate' di Chiesa e Kostic sulle fasce, la classe di Di Maria e il sostegno dell'intero centrocampo, tutti insieme pronti a giocare per un'unica causa e con Dusan che scalpita per gonfiare la rete.